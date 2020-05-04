ЗАМАНА - США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен Ына

США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен Ына

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04 мая, 2020. Понедельник 02:22
США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен Ына

Правительство США не считает беспрецедентным длительное отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публике. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News, заявив, что отсутствие северокорейского главы неслучайно, и Вашингтон знает подробности.

США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен Ына
Политика

Как заявил Помпео, они не знают почему лидер КНДР выбрал именно это время, чтобы пропасть с радаров. Раньше уже бывало так, что Ким Чен Ын исчезал на долгое время. Госсекретарь подчеркнул, что независимо от всего происходящего, главная цель США остается прежней — убедить КНДР отказаться от ядерного оружия.

 

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