США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен Ына

Правительство США не считает беспрецедентным длительное отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публике. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News, заявив, что отсутствие северокорейского главы неслучайно, и Вашингтон знает подробности.

Как заявил Помпео, они не знают почему лидер КНДР выбрал именно это время, чтобы пропасть с радаров. Раньше уже бывало так, что Ким Чен Ын исчезал на долгое время. Госсекретарь подчеркнул, что независимо от всего происходящего, главная цель США остается прежней — убедить КНДР отказаться от ядерного оружия.