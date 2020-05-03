Трамп сделал репост новости с фотками Ким Чен Ына после длительного отсутствия. Репост он подписал словами, что крайне рад тому, что Ким Чен Ын здоров.
Лидер США Дональд Трамп рад возвращению руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Он заявил об этом в сообщении на своей странице в Twitter.
Трамп сделал репост новости с фотками Ким Чен Ына после длительного отсутствия. Репост он подписал словами, что крайне рад тому, что Ким Чен Ын здоров.
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