ЗАМАНА - Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына

Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына

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03 мая, 2020. Воскресенье 01:42
Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына

Лидер США Дональд Трамп рад возвращению руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Он заявил об этом в сообщении на своей странице в Twitter.

Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына
Политика

Трамп сделал репост новости с фотками Ким Чен Ына после длительного отсутствия. Репост он подписал словами, что крайне рад тому, что Ким Чен Ын здоров. 

 

 

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