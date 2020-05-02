Глава республики по окончанию осмотра медицинского учреждения встретился с представителями средств массовой информации и рассказал о тех шагах, которые предпринимает власть в борьбе с пандемией.
Владимир Васильев отметил предприятия Дагестана, на которых налажено новое производство в связи с коронавирусом
- Автор Габи
- 02 мая, 2020. Суббота 01:05
Владимир Васильев совершил визит в Республиканскую больницу восстановительного лечения, которая теперь начнёт принимать больных с новой коронавирусной инфекцией.
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