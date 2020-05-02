Владимир Васильев отметил предприятия Дагестана, на которых налажено новое производство в связи с коронавирусом

Автор Габи

Владимир Васильев совершил визит в Республиканскую больницу восстановительного лечения, которая теперь начнёт принимать больных с новой коронавирусной инфекцией.