Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности

Глава Дагестана Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности во время пандемии COVID-19. В своём выступлении он напомнил о смертельной опасности коронавируса и призвал жителей региона соблюдать все меры предосторожности и режим самоизоляции.