ЗАМАНА - Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности

Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности

Автор
02 мая, 2020. Суббота 00:04
Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности

Глава Дагестана Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности во время пандемии COVID-19. В своём выступлении он напомнил о смертельной опасности коронавируса и призвал жителей региона соблюдать все меры предосторожности и режим самоизоляции.

Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности
Политика

Глава республики выразил благодарность врачам, волонтерам, работающим на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также всех жителей Дагестана, которые не остаются равнодушными к имеющейся проблеме.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top