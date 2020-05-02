Глава республики выразил благодарность врачам, волонтерам, работающим на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также всех жителей Дагестана, которые не остаются равнодушными к имеющейся проблеме.
Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности
- Автор Габи
- 02 мая, 2020. Суббота 00:04
Глава Дагестана Владимир Васильев призвал дагестанцев не пренебрегать мерами безопасности во время пандемии COVID-19. В своём выступлении он напомнил о смертельной опасности коронавируса и призвал жителей региона соблюдать все меры предосторожности и режим самоизоляции.
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