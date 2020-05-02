Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»

Автор Мадина

Сведения о том, что президент Северной Кореи Ким Чен Ын скончался, является почти на 100% правдивой. Об этом сообщил южнокорейскому агентству Yonhap перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который убежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах правительства Южной Кореи.