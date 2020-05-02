ЗАМАНА - Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»

Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»

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02 мая, 2020. Суббота 01:01
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»

Сведения о том, что президент Северной Кореи Ким Чен Ын скончался, является почти на 100% правдивой. Об этом сообщил южнокорейскому агентству Yonhap перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который убежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах правительства Южной Кореи.

Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
Политика

Как он сообщил, эта информация правдива не на 100%, но он может с уверенностью дать 99%, что Северная Корея не сообщает официально о смерти лидера из-за того, что столкнулась с тяжелой проблемой преемственности.

 

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