Как он сообщил, эта информация правдива не на 100%, но он может с уверенностью дать 99%, что Северная Корея не сообщает официально о смерти лидера из-за того, что столкнулась с тяжелой проблемой преемственности.
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
- Автор Мадина
- 02 мая, 2020. Суббота 01:01
Сведения о том, что президент Северной Кореи Ким Чен Ын скончался, является почти на 100% правдивой. Об этом сообщил южнокорейскому агентству Yonhap перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который убежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах правительства Южной Кореи.