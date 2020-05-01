ЗАМАНА - Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки

Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки

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01 мая, 2020. Пятница 21:17
Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки

1 мая премьер-министр Дагестана Артем Здунов провел совещание оперативного штаба в режиме ВКС, в процессе которого были обсуждены способы государственной поддержки системообразующих организаций и малого и среднего бизнеса.

Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки
Политика
В список системообразующих организаций по решению Оперативного штаба вошли 116 предприятий в 8 отраслевых направлениях.

Из 37254 сотрудников, занятых на системообразующих предприятиях региона, работает 32018 человек, высвобождено - 140. Подробнее можно прочитать тут.

 

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