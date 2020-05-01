Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки
- Автор Мадина
- 01 мая, 2020. Пятница 21:17
1 мая премьер-министр Дагестана Артем Здунов провел совещание оперативного штаба в режиме ВКС, в процессе которого были обсуждены способы государственной поддержки системообразующих организаций и малого и среднего бизнеса.
В список системообразующих организаций по решению Оперативного штаба вошли 116 предприятий в 8 отраслевых направлениях.
Из 37254 сотрудников, занятых на системообразующих предприятиях региона, работает 32018 человек, высвобождено - 140. Подробнее можно прочитать тут.