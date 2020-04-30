Владимир Васильев провёл совещание в режиме ВКС
- Автор Мадина
- 30 апреля, 2020. Четверг 13:47
29 апреля Лидер РД Владимир Васильев провёл собрание в режиме ВКС, в процессе которого была обсуждена коронавирусная эпидемия в республике.
Владимир Васильев напомнил о выступлении Президента России Владимира Путина по этим же моментам, с обозначением даты продления режима самоизоляции до 11 мая включительно.
Здесь Глава подчеркнул, что в период праздничных и выходных дней руководители МО и ГО должны пребывать на своих должностных местах.
Более полные сведения по заражению коронавируса в Дагестане предоставил руководитель Роспотребнадзора по республике Николай Павлов.
Он обозначил точное количество заразившихся, подчеркнув при этом 12 случаев смерти. Подробнее можно прочитать тут.
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