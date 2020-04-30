ЗАМАНА - В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ

В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ

Автор
30 апреля, 2020. Четверг 08:12
В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ

В среду, 29 апреля, в правительстве Дагестана в режиме ВКС под руководством премьер-министра РД Артема Здунова была обсуждена тема распределения приобретенных средств индивидуальной защиты. 

В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ
Политика
Начиная совещание, премьер-министр подчеркнул, что из резервного фонда дагестанского бюджета на приобретение СИЗ были предоставлены средства МЧС республики.

Он сообщил, что были куплены 1 миллион 132 тысяч медицинских масок с регистрационным удостоверением, 142 тысяч марлевых повязок, произведенных в республике, больше 16 тысяч антисептиков, 100 тысяч перчаток. Здунов уточнил, что скоро будут доставлены респираторы и защитные костюмы.

Премьер сообщил участникам совещания, что в регионе начали шить защитные костюмы, а на АО «Дагдизель» создают детали для централизованной подачи кислорода к постели пациента с коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top