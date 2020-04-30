В среду, 29 апреля, в правительстве Дагестана в режиме ВКС под руководством премьер-министра РД Артема Здунова была обсуждена тема распределения приобретенных средств индивидуальной защиты.

Начиная совещание, премьер-министр подчеркнул, что из резервного фонда дагестанского бюджета на приобретение СИЗ были предоставлены средства МЧС республики.

Он сообщил, что были куплены 1 миллион 132 тысяч медицинских масок с регистрационным удостоверением, 142 тысяч марлевых повязок, произведенных в республике, больше 16 тысяч антисептиков, 100 тысяч перчаток. Здунов уточнил, что скоро будут доставлены респираторы и защитные костюмы.

Премьер сообщил участникам совещания, что в регионе начали шить защитные костюмы, а на АО «Дагдизель» создают детали для централизованной подачи кислорода к постели пациента с коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.