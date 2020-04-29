Одной из основных из них, по его мнению, это поправка в отношении русского языка как языка межнационального общения. Такая правка даёт право устанавливать свои государственные языки, и каждый народ РФ получит возможность сохранить, изучать и развивать родной язык. Более подробную информацию об этом можно прочесть по ссылке.
Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию РФ
- Автор Габи
- 29 апреля, 2020. Среда 15:49
Депутат Народного Собрания РД, декан исторического факультета ДГПУ Нариман Асваров дал свои комментарии относительно поправок в Конституцию России.
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