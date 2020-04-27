ЗАМАНА - Минкомсвязь РД обновило сайт "Мой Дагестан"

Минкомсвязь РД обновило сайт "Мой Дагестан"

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27 апреля, 2020. Понедельник 11:14
Минкомсвязь РД обновило сайт &quot;Мой Дагестан&quot;

Новая функциональность появилась на сайте «Мой Дагестан» (mydagestan.e-dag.ru).
На главной странице добавлены графики показывающие динамику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан, а так же данные по выздоровевшим и умершим. Опубликован график отражающий динамику по количеству лиц обследованных на вирус и лиц находящихся на карантине.

Минкомсвязь РД обновило сайт "Мой Дагестан"
Политика

На сайте пользователю представлена карта демонстрирующая индекс самоизоляции населения Республики Дагестан. Так же на сайте размещена карта с разбивкой по городским округам и муниципальным образованиям с указанием количества заболевших в них людей.

Разделы на главной странице сайта «Помощь гражданам», «Помощь бизнесу» и «Госуслуги» структурированы для предоставления информации в удобном виде.  В указанных разделах граждане могут ознакомиться с помощью, которая предоставляется населению, а также информация о мерах региональной и федеральной поддержки предпринимателям. Раздел «Госуслуги» на сайте содержит перечень всех доступных государственных услугах в электронной форме.

На данном портале любой желающий найдет ответы на самые частые и актуальные вопросы, рекомендации различного характера и много другой полезной информации.
Указанные работы реализованы Минкомсвязью Республики Дагестан в рамках исполнения Указа Главы Республики Дагестан № 23 от 31 марта 2020 года.

 

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