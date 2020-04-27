ЗАМАНА - Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

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27 апреля, 2020. Понедельник 01:00
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует снова обратиться к гражданам страны. Об этом объявил Песков.

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Политика

Обращение будет посвящено коронавирусной эпидемии. В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля. 

 

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