Обращение будет посвящено коронавирусной эпидемии. В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
- Автор Мадина
- 27 апреля, 2020. Понедельник 01:00
Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует снова обратиться к гражданам страны. Об этом объявил Песков.
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