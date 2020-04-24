При содействии Салмана Дадаева врачей РЦИБ расселили в клинике «Панацея»

Глава дагестанской столицы Салман Дададев в течение нескольких дней вёл переговоры с представителями бизнес-сообщества. Он призвал их оказать помощь медучреждениям, которые расположены на территории города.

На такое предложение откликнулся учредитель клиники «Панацея» Мирзаев Зураб Мирзаевич. Он сказал, что готов предоставить помещение медцентра для того, чтобы оптимизировать деятельность городских клиник.

После переговоров министр здравоохранения РД и главврач Республиканской инфекционной больницы решили разместить там врачей, которые на сегодняшний день живут в клинике и борются за жизнь и здоровье больных коронавирусной инфекцией.

В общем медицинский центр сможет разместить посменно 150 врачей. Благодаря расселению врачей в клинике освободятся 80 мест для больных. В настоящий момент часть врачей уже заселилась в палаты медицинского центра. "Панацея" находится рядом с РЦИБ, врачам нужно только перейти дорогу и попасть на территорию больницы.

Отметим, что в медицинском центре«Панацея» для врачей есть все условия – во всех палатах имеется душевая кабина, телевизор, wi-fi.

На данный момент устанавливают теннисный стол, также привезут игровые приставки PlayStation. Данная деятельность проводится для того, чтобы у врачей была возможность полноценно отдохнуть в перерывах между сменами, поскольку от их морального состояния сейчас зависит очень многое.

На призыв Дадаева о помощи откликнулись и руководители группы компаний «Peretz group» в лице Зиявудина Абдурахманова. Они взяли на себя обеспечение питанием врачей, которые будут заселены в клинике.

Мэр города также обратился к бизнес-сообществу Махачкалы, призывав их объединиться в борьбе с распространением коронавируса и поддержать медицинский персонал.