На такое предложение откликнулся учредитель клиники «Панацея» Мирзаев Зураб Мирзаевич. Он сказал, что готов предоставить помещение медцентра для того, чтобы оптимизировать деятельность городских клиник.
После переговоров министр здравоохранения РД и главврач Республиканской инфекционной больницы решили разместить там врачей, которые на сегодняшний день живут в клинике и борются за жизнь и здоровье больных коронавирусной инфекцией.
В общем медицинский центр сможет разместить посменно 150 врачей. Благодаря расселению врачей в клинике освободятся 80 мест для больных. В настоящий момент часть врачей уже заселилась в палаты медицинского центра. "Панацея" находится рядом с РЦИБ, врачам нужно только перейти дорогу и попасть на территорию больницы.
Отметим, что в медицинском центре«Панацея» для врачей есть все условия – во всех палатах имеется душевая кабина, телевизор, wi-fi.
На данный момент устанавливают теннисный стол, также привезут игровые приставки PlayStation. Данная деятельность проводится для того, чтобы у врачей была возможность полноценно отдохнуть в перерывах между сменами, поскольку от их морального состояния сейчас зависит очень многое.
На призыв Дадаева о помощи откликнулись и руководители группы компаний «Peretz group» в лице Зиявудина Абдурахманова. Они взяли на себя обеспечение питанием врачей, которые будут заселены в клинике.
Мэр города также обратился к бизнес-сообществу Махачкалы, призывав их объединиться в борьбе с распространением коронавируса и поддержать медицинский персонал.