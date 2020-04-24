ЗАМАНА - Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра

Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра

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24 апреля, 2020. Пятница 01:01
Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра

Председатель правительства России Михаил Мишустин уволил замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова, который обматерил работников аэропорта в Ижевске. Партия «Единая Россия», из которой Овсянникова исключили после происшествия, опубликовала официальный указ о его увольнении в своем Telegram-канале.

Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра
Политика

Согласно указу, Овсянникова уволили «из-за сокращения должности». Накануне в апреле Мишустин подписал указ, согласно которому количество заместителей министра промышленности уменьшилось с 11 до 10, сообщает «Интерфакс».

 

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