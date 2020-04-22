Опубликован состав общественной наблюдательной комиссии

Опубликовано сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации о составе общественной наблюдательной комиссии (поручение Главы РД В.А. Васильева).

Согласно его сообщению, в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. No 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» общественная наблюдательная комиссия Республики Дагестан образована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 7 октября 2019 г. No 63-С, состав в количестве 10 человек (Абдулагатова Анисат Мукаиловна, Абдулаев Камиль Магомедович, Альчиева Кистаман Магомедшапиевна, Аскерханова Ума Ахмедпашаевна, Гаджиева Зульфия Багатаровна, Муртазалиев Гаджимурад Магомедович, Мусалов Зайирхан Тажудинович, Омаров Омар Нурутдинович, Тарасов Денис Владимирович, Хурбеков Магомед Хамидович), местонахождение: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,

пл. Ленина, д. 2, каб. 14).