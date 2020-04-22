ЗАМАНА - Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»

Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»

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22 апреля, 2020. Среда 13:22
Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»

Замглавы администрации города Дербент Видади Зейналов дал комментарии относительно поправок в Конституцию Российской Федерации.

Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»
Политика

По его мнению, предлагаемые к принятию изменения несут в себе совершенно новые требования к людям, занимающим руководящие посты в стране, начиная от Главы государства и заканчивая чиновниками из местного самоуправления. Весь текст его комментария можно прочесть по этой ссылке.

 

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