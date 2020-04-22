Видади Зейналов: «Изменения в Конституцию страны подсказаны самой сегодняшней российской реальностью»
- Автор Габи
- 22 апреля, 2020. Среда 13:22
Замглавы администрации города Дербент Видади Зейналов дал комментарии относительно поправок в Конституцию Российской Федерации.
По его мнению, предлагаемые к принятию изменения несут в себе совершенно новые требования к людям, занимающим руководящие посты в стране, начиная от Главы государства и заканчивая чиновниками из местного самоуправления. Весь текст его комментария можно прочесть по этой ссылке.
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