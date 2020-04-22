По его мнению, предлагаемые к принятию изменения несут в себе совершенно новые требования к людям, занимающим руководящие посты в стране, начиная от Главы государства и заканчивая чиновниками из местного самоуправления. Весь текст его комментария можно прочесть по этой ссылке.