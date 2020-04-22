Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона
- Автор Габи
- 22 апреля, 2020. Среда 12:45
Обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Согласно данным руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова, на сегодня поступило 4545 заявлений о проведении инструктажа и оценки деятельности согласно методическим указаниям, в том числе и через портал «Мой Дагестан». Во время обработки поступающих заявок специалисты Управления Роспотребнадзора сталкиваются с несколькими трудностями, в том числе и не внесение предпринимателями нужной информации о наличии дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. Более подробную информацию о прошедшем заседании можно прочесть по ссылке
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