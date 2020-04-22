ЗАМАНА - Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона

Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона

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22 апреля, 2020. Среда 12:45
Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона
Артём провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, где обсуждалась проводимая работа по выдаче специальных разрешений организациям,  деятельность которых соответствует распоряжению Главы Дагестана Владимира Васильева от 8 апреля 2020 г.
Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона
Политика

Обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно данным руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова, на сегодня поступило 4545 заявлений о проведении инструктажа и оценки деятельности согласно методическим указаниям, в том числе и через портал «Мой Дагестан». Во время обработки поступающих заявок специалисты Управления Роспотребнадзора сталкиваются с несколькими трудностями, в том числе и не внесение предпринимателями нужной информации о наличии дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. Более подробную информацию о прошедшем заседании можно прочесть по ссылке

 

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