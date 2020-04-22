Артём провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, где обсуждалась проводимая работа по выдаче специальных разрешений организациям, деятельность которых соответствует распоряжению Главы Дагестана Владимира Васильева от 8 апреля 2020 г.

Обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно данным руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова, на сегодня поступило 4545 заявлений о проведении инструктажа и оценки деятельности согласно методическим указаниям, в том числе и через портал «Мой Дагестан». Во время обработки поступающих заявок специалисты Управления Роспотребнадзора сталкиваются с несколькими трудностями, в том числе и не внесение предпринимателями нужной информации о наличии дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. Более подробную информацию о прошедшем заседании можно прочесть по ссылке