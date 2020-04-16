По мнению Эльмиры Абиевой нельзя переоценить значимость русского народа в истории, становлении нашей страны, в частности, и для нашей республики.
Более подробную информацию вы можете прочесть здесь
Поправкам в Конституцию РФ, которые касаются роли русского языка, дала комментарии председатель собрания депутатов Кировского района Махачкалы Эльмира Абиева.
По мнению Эльмиры Абиевой нельзя переоценить значимость русского народа в истории, становлении нашей страны, в частности, и для нашей республики.
Более подробную информацию вы можете прочесть здесь
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..