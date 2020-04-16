ЗАМАНА - Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ

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16 апреля, 2020. Четверг 15:09
Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Поправкам в Конституцию РФ, которые касаются роли русского языка, дала комментарии председатель собрания депутатов Кировского района Махачкалы Эльмира Абиева.

Эльмира Абиева прокомментировала поправки в Конституцию РФ
Политика

По мнению Эльмиры Абиевой нельзя переоценить значимость русского народа в истории, становлении нашей страны, в частности, и для нашей республики.

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