ЗАМАНА - Заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана прошло в Правительстве РД

Заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана прошло в Правительстве РД

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14 апреля, 2020. Вторник 00:00
Заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана прошло в Правительстве РД

Премьер-министр РД Артем Здунов в понедельник, 13 апреля, провел в режиме ВКС собрание оперативного штаба по предупреждению появления и распространения коронавируса в регионе. 

Заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана прошло в Правительстве РД
Политика

В своем докладе руководитель дагестанского Роспотребнадзора Николай Павлов заявил, что в общем в Дагестане обнаружено 149 первичных подтвержденных случаев коронавируса, в референс-центре Москвы подтверждено 84 случая, в 14 случаях диагноз снят.

Он заметил, что люди старше 60 лет составляют 20% от всего число пациентов – это достигнуто благодаря мерам самоизоляции, основная часть 60-65% - это люди в возрасте от 20-60 лет и 10-15% - это дети. Подробнее можно прочитать тут.

 

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