Премьер-министр РД Артем Здунов в понедельник, 13 апреля, провел в режиме ВКС собрание оперативного штаба по предупреждению появления и распространения коронавируса в регионе.

В своем докладе руководитель дагестанского Роспотребнадзора Николай Павлов заявил, что в общем в Дагестане обнаружено 149 первичных подтвержденных случаев коронавируса, в референс-центре Москвы подтверждено 84 случая, в 14 случаях диагноз снят.

Он заметил, что люди старше 60 лет составляют 20% от всего число пациентов – это достигнуто благодаря мерам самоизоляции, основная часть 60-65% - это люди в возрасте от 20-60 лет и 10-15% - это дети. Подробнее можно прочитать тут.