Названа главная ошибка Гитлера

Вторую книгу биографии Фолькер посвятил исключительно последним годам жизни диктатора: с 1939-го по 1945-й. В первой книге историк описывает карьеру, любовные похождения и характер лидера фашистов, а во втором — то, как поменялась его личность во время Второй мировой войны. Уже к 1941 году он окончательно «превратился в брутального, полного ненависти человека, который был уверен в неизбежности своего триумфа, готовился властвовать над всей Европой и не собирался считаться с какими-либо преградами». Его наполняла ненависть: к большевикам, к славянам и СССР, к евреям. К поражению Гитлера привело то, что он оказался в плену у мифа, создававшегося о нем государственной пропагандой национал-социалистов. Историк рассказывает, что с течением войны диктатор все больше уверялся в собственной непогрешимости. Уверенный в собственном стратегическом гении, он влезал во все планы своих войск и не слушал никакой критики: он не признавал, что может ошибаться. Его ближайшие люди было запуганы и подавлены — и в результате никто не помешал Гитлеру уничтожить и свою страну, и себя самого.