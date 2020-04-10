Х. Шихсаидов провел совещание по ситуации в регионе

Хизри Шихсаидов – Председатель Народного Собрания Дагестана, провел собрание по теме «О складывающейся ситуации в регионе в связи с распространением коронавируса и потенциальных социально-экономических последствиях». Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».

Начиная собрание, Хизри Шихсаидов отметил, что президент России в своем очередном выступлении к гражданам страны озвучил меры социальной поддержки малоимущих слоев населения, а также поддержки среднего и малого бизнеса. На сегодняшний день депутаты работают удаленно, при этом они должны контролировать ситуацию, в тех муниципалитетах, от которых они избраны. Необходимо оказать всевозможную помощь жителям. Но главной целью остается сохранение жизни людей.