8 апреля, заместитель министра по земельным и имущественным отношениям региона Хабиб Джанаев организовал собрание в режиме ВКС по теме проведения комплексных кадастровых работ в этом году на территории муниципалитетов.
В процессе заседания муниципалитетам были даны поручения направить в Минимущество РД утверждённый план мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования на основании доведенного министерством до муниципальных образований рекомендованного плана, до 8 апреля 2020 года.