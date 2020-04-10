ЗАМАНА - Обсуждено проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году

Обсуждено проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году

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10 апреля, 2020. Пятница 08:00
Обсуждено проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году

Организацию комплексных кадастровых работ в этом году обговорил на собрании Хабиб Джанаев с представителями муниципалитетов.

Обсуждено проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году
Политика

8 апреля, заместитель министра по земельным и имущественным отношениям региона Хабиб Джанаев организовал собрание в режиме ВКС по теме проведения комплексных кадастровых работ в этом году на территории муниципалитетов.

В процессе заседания муниципалитетам были даны поручения направить в Минимущество РД утверждённый план мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования на основании доведенного министерством до муниципальных образований рекомендованного плана, до 8 апреля 2020 года.

 

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