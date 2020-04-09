Руководитель Олимпийского совета Дагестана, чемпион мира по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов сделал комментарии по изменениям в Конституцию.
Курамагомед Курамагомедов поддержал поправки в Конституцию
- Автор Мадина
- 09 апреля, 2020. Четверг 11:59
Из-за эпидемии коронавируса на неизвестный срок перенесено всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию. Этот перенос дал возможность изучить все новые изменения в Конституцию России и определиться с выбором. Видео внутри.
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