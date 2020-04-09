ЗАМАНА - Курамагомед Курамагомедов поддержал поправки в Конституцию

Курамагомед Курамагомедов поддержал поправки в Конституцию

Автор
09 апреля, 2020. Четверг 11:59
Курамагомед Курамагомедов поддержал поправки в Конституцию

Из-за эпидемии коронавируса на неизвестный срок перенесено всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию. Этот перенос дал возможность изучить все новые изменения в Конституцию России и определиться с выбором. Видео внутри.

Руководитель Олимпийского совета Дагестана, чемпион мира по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов сделал комментарии по изменениям в Конституцию.

 

Прочитано 118 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top