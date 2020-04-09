ЗАМАНА - Путин анонсировал новый план поддержки экономики

Путин анонсировал новый план поддержки экономики

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09 апреля, 2020. Четверг 09:57
Путин анонсировал новый план поддержки экономики

Президент РФ Владимир Путин объявил о новом плане поддержки экономики на фоне распространения эпидемии коронавируса. Об этом он сообщил в процессе онлайн-собрания с участниками правительства и руководителями субъектов, прямую трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».

Путин анонсировал новый план поддержки экономики
Политика

«Поручаю разработать дополнительную программу поддержки бизнеса. Осознаю, бизнесменам приходится тяжело, но видите, так везде, на всей планете», — заметил Путин. Созданием программы должны заняться Центробанк и правительство, она должна быть готова в течение 5 дней.

 

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