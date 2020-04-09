Путин анонсировал новый план поддержки экономики

Президент РФ Владимир Путин объявил о новом плане поддержки экономики на фоне распространения эпидемии коронавируса. Об этом он сообщил в процессе онлайн-собрания с участниками правительства и руководителями субъектов, прямую трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».