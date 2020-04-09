Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Нужно заметить, что награждение провел Глава Дагестана Владимир Васильев.
Магомел Патхулеав, который ранее был главой Ботлихского района Республики Дагестан, награжден почетным знаком «За любовь к родной земле».
Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Нужно заметить, что награждение провел Глава Дагестана Владимир Васильев.
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