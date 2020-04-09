ЗАМАНА - Глава Дагестана наградил главу Ботлихского района

Глава Дагестана наградил главу Ботлихского района

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09 апреля, 2020. Четверг 09:52
Глава Дагестана наградил главу Ботлихского района

Магомел Патхулеав, который ранее был главой Ботлихского района Республики Дагестан, награжден почетным знаком «За любовь к родной земле».

Глава Дагестана наградил главу Ботлихского района
Политика

Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».

Нужно заметить, что награждение провел Глава Дагестана Владимир Васильев.

 

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