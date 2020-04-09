Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщили, главой района стал Гаджимурад Мусаев.
Вчера, 8 апреля, выяснилось, что должность главы Казбековского района занял Гаджимурад Мусаев.
Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщили, главой района стал Гаджимурад Мусаев.
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