ЗАМАНА - Главой Казбековского района вновь избран Гаджимурад Мусаев

Главой Казбековского района вновь избран Гаджимурад Мусаев

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09 апреля, 2020. Четверг 09:49
Главой Казбековского района вновь избран Гаджимурад Мусаев

Вчера, 8 апреля, выяснилось, что должность главы Казбековского района занял Гаджимурад Мусаев.

Главой Казбековского района вновь избран Гаджимурад Мусаев
Политика

Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».

Как сообщили, главой района стал Гаджимурад Мусаев.

 

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