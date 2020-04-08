Глава администрации селения Мекеги Левашинского района обратился к жителям села Мекеги и республики Дагестан

"Уважаемые жители селения Мекеги, Левашинского района и республики Дагестан! Сегодня наша страна находится в очень непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. О серьёзности распространения коронавирусной инфекции говорят везде — в СМИ, в различных учреждениях, социальных сетях. В связи с чем, рекомендуем вам во избежание заражения оставаться дома. Ведь победить вирус и предотвратить его распространение на территории нашей страны мы сможем только совместными усилиями, при уважительном отношении друг к другу, к своим близким и окружающим нас людям.

Я прекрасно понимаю, что находиться в замкнутом пространстве столь долгое время очень трудно психологически. Но эта временная мера на сегодняшний день самая эффективная и необходимая. Прошу сельчан, жителей Дагестана, родственников, соседей заботиться о людях старшего поколения. Не оставляйте их без внимания и заботы!

Дорогие друзья, коллеги! В это трудное время нам нужно объединиться, самое главное не допускать халатности и безразличия, безответственности по отношению к своей семье, соседям, друзьям и коллегам. Вместе мы справимся. Поберегите себя и своих близких."