Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса

Рассказывая о текущей ситуации в республике Дагестан он отметил, что за период с 23 марта по 04 апреля 2020 г. зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, которые лабораторно подтверждены Референс центром в г. Москве. Кроме того, он подчеркнул, что ещё 22 материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию были направлены в Москву с целью подтверждения. Интервью, где он подробно рассказывает о текущей ситуации в республике можно прочесть здесь