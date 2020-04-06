ЗАМАНА - Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса

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06 апреля, 2020. Понедельник 08:25
Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора по Республике Дагестан Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов рассказал о путях распространения коронавируса
Политика

Рассказывая о текущей ситуации в республике Дагестан он отметил, что за период с 23 марта по 04 апреля 2020 г. зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, которые лабораторно подтверждены Референс центром в г. Москве. Кроме того, он подчеркнул, что ещё 22 материала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию были направлены в Москву с целью подтверждения. Интервью, где он подробно рассказывает о текущей ситуации в республике можно прочесть здесь

 

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