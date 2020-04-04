ЗАМАНА - В Дагестане обсудили мероприятия для предотвращения распространения COVID-19

В Дагестане обсудили мероприятия для предотвращения распространения COVID-19

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04 апреля, 2020. Суббота 17:25
В Дагестане обсудили мероприятия для предотвращения распространения COVID-19

Неотложные меры для того, чтобы реализовывать в РД Указа Владимира Путина "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавируса (COVID-19)" обсудили 4 апреля.

В Дагестане обсудили мероприятия для предотвращения распространения COVID-19
Политика

Было проведено заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД. Мероприятие прошло под руководством Главы Республики Дагестан Владимира Васильева. О вопросах, рассматриваемых на заседании подробно можно прочесть здесь

 

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