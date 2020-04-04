В Дагестане обсудили мероприятия для предотвращения распространения COVID-19

Неотложные меры для того, чтобы реализовывать в РД Указа Владимира Путина "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавируса (COVID-19)" обсудили 4 апреля.