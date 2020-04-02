По его словам, 13 человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, проживают в столице республики. Среди них – двое детей, госпитализировали 9 человек, ещё двое находятся на самоизоляции. В Каспийске – 8 заболевших. Один заболевший установлен в Кизлярском районе. Все пациенты находятся в Республиканском центре инфекционных болезней. Кроме того, 3 случая заражения выявлено в Левашинском районе. Более подробную информацию можно прочесть здесь
Министр здравоохранения подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом
- Автор Габи
- 02 апреля, 2020. Четверг 21:50
На совещании, проведённом 2 апреля премьер-министром РД Артёмом Здуновым, Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом.
Последнее от Габи
- Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции
- УФАС: цены на продукты в махачкалинских супермаркетах не завышены
- Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
- Штрафы за самовольное нарушение режима самоизоляции