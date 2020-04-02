ЗАМАНА - Министр здравоохранения подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом

Министр здравоохранения подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом

Автор
02 апреля, 2020. Четверг 21:50
Министр здравоохранения подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом

На совещании, проведённом 2 апреля премьер-министром РД Артёмом Здуновым, Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом.

Министр здравоохранения подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом
Политика

По его словам, 13 человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, проживают в столице республики. Среди них – двое детей, госпитализировали 9 человек, ещё двое находятся на самоизоляции. В Каспийске – 8 заболевших. Один заболевший установлен в Кизлярском районе. Все пациенты находятся в Республиканском центре инфекционных болезней. Кроме того, 3 случая заражения выявлено в Левашинском районе. Более подробную информацию можно прочесть здесь

 

Прочитано 45 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top