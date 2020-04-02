Министр здравоохранения подробно рассказал о течении уже подтверждённых заболеваний коронавирусом

По его словам, 13 человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, проживают в столице республики. Среди них – двое детей, госпитализировали 9 человек, ещё двое находятся на самоизоляции. В Каспийске – 8 заболевших. Один заболевший установлен в Кизлярском районе. Все пациенты находятся в Республиканском центре инфекционных болезней. Кроме того, 3 случая заражения выявлено в Левашинском районе. Более подробную информацию можно прочесть здесь