Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции
- Автор Габи
- 02 апреля, 2020. Четверг 21:34
Сегодня, 2 апреля, премьер-министром РД Артёмом Здуновым было проведено заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан.
В режиме ВКС озвучили последние на настоящее время данные относительно ситуации в республики и обсудили принимаемые меры.
В ходе заседания руководитель Роспотребнадзора РД Николай Павлов ознакомил коллег со статистическими данными на момент проведения видеоконференцсвязи. Более подробную информацию можно прочесть здесь
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