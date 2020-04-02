ЗАМАНА - Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции

Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции

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02 апреля, 2020. Четверг 21:34
Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции
Сегодня, 2 апреля, премьер-министром РД Артёмом Здуновым было проведено заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан.
Артём Здунов провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и недопущению распространения коронавирусной инфекции
Политика

В режиме ВКС озвучили последние на настоящее время данные относительно ситуации в республики и обсудили принимаемые меры.

В ходе заседания руководитель Роспотребнадзора РД Николай Павлов ознакомил коллег со статистическими данными на момент проведения видеоконференцсвязи. Более подробную информацию можно прочесть здесь

 

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