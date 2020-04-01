Правительство Дагестана начало мониторинг основных финансово-экономических показателей системообразующих организаций

Сегодня, 1 апреля, под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова прошло собрание регионального Правительства. Была обсуждена тема комплексного развития промышленности в регионе.



О Перечне системообразующих организаций, находящихся на территории Дагестана, сообщил министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.