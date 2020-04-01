ЗАМАНА - Правительство Дагестана начало мониторинг основных финансово-экономических показателей системообразующих организаций

Правительство Дагестана начало мониторинг основных финансово-экономических показателей системообразующих организаций

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01 апреля, 2020. Среда 16:13
Правительство Дагестана начало мониторинг основных финансово-экономических показателей системообразующих организаций
Сегодня, 1 апреля, под контролем премьер-министра РД Артёма Здунова прошло собрание регионального Правительства. Была обсуждена тема комплексного развития промышленности в регионе.
Правительство Дагестана начало мониторинг основных финансово-экономических показателей системообразующих организаций
Политика
О Перечне системообразующих организаций, находящихся на территории Дагестана, сообщил министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.

Он доложил, что Минэкономразвития Дагестана с учетом результатов обсуждения на собрании Оперативного штаба и на основании предложений Минпромэнерго и Минсельхозпрода актуализирован Перечень системообразующих организаций, оказывающих в том числе значительное влияние на занятость жителей и социальную стабильность в регионе. Подробнее можно прочитать тут.

 

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