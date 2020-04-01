ЗАМАНА - Владимир Васильев анонсировал меры поддержки предпринимателей

Владимир Васильев анонсировал меры поддержки предпринимателей

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01 апреля, 2020. Среда 09:55
Владимир Васильев анонсировал меры поддержки предпринимателей

Из-за ситуации угрозы распространения коронавируса главой РД Владимиром Васильевым было объявлено о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, призванных оказать поддержку налогоплательщикам и повысить социально-экономическую устойчивость региона.

Владимир Васильев анонсировал меры поддержки предпринимателей
Политика

Такой указ подписал глава республики накануне, 31 марта.

Подробную информацию об указе можно прочесть здесь

 

 

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