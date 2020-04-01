Владимир Васильев анонсировал меры поддержки предпринимателей
- Автор Габи
- 01 апреля, 2020. Среда 09:55
Из-за ситуации угрозы распространения коронавируса главой РД Владимиром Васильевым было объявлено о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, призванных оказать поддержку налогоплательщикам и повысить социально-экономическую устойчивость региона.
Такой указ подписал глава республики накануне, 31 марта.
Подробную информацию об указе можно прочесть здесь
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