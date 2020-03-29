Основной темой обсуждения были совместные меры по предупреждению распространения коронавируса на территории региона. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
Владимир Васильев обсудил с муфтием Дагестана совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе
- Автор Габи
- 29 марта, 2020. Воскресенье 14:33
Накануне, 28 марта, состоялась встреча Главы Республики Дагестан Владимира Васильева с муфтием РД, шейхом Ахмадом Афанди Абдулаевым.
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