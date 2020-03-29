ЗАМАНА - Владимир Васильев обсудил с муфтием Дагестана совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе

Владимир Васильев обсудил с муфтием Дагестана совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе

Автор
29 марта, 2020. Воскресенье 14:33
Владимир Васильев обсудил с муфтием Дагестана совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе

Накануне, 28 марта, состоялась встреча Главы Республики Дагестан Владимира Васильева с муфтием РД, шейхом Ахмадом Афанди Абдулаевым.

Владимир Васильев обсудил с муфтием Дагестана совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе
Политика

Основной темой обсуждения были совместные меры по предупреждению распространения коронавируса на территории региона. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

Прочитано 30 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top