На собрании Минобороны РФ Владимир Васильев и другие участники обговорили постройку социальных объектов в рамках предстоящего перебазирования штаба Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Подробнее можно прочесть на сайте Главы РД.
Глава Дагестана принял участие в совещании Минобороны России
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 10:41
26 марта Лидер Дагестана Владимир Васильев поучаствовал в собрании Минобороны РФ. Информация об этом опубликована на сайте Главы РД.
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