Даный приказ подписал Генеральный прокурор РФ 25 марта.
Шамиль Магомедов назначен прокурором Махачкалы
- Автор Габи
- 26 марта, 2020. Четверг 13:08
Генеральным прокурором России Игорем Красновым был назначен новый прокурор дагестанской столицы — Шамиль Магомедов.
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