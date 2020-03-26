Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции

Автор Мадина

Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призывают генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша просить ряд других государств убрать санкции, мешающие бороться с распространением коронавируса. Такое письмо было выложено в Twitter-аккаунте российского постпредства при ООН.