ЗАМАНА - Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции

Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции

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26 марта, 2020. Четверг 08:15
Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции

Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призывают генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша просить ряд других государств убрать санкции, мешающие бороться с распространением коронавируса. Такое письмо было выложено в Twitter-аккаунте российского постпредства при ООН.

Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с коронавирусом санкции
Политика

В сообщении политиков упоминается, что в такие сложные времена нельзя вмешивать политику, ведь это мешает спасению человеческих жизней. Сейчас настало время сплотиться.

 

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