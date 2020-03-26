Средства выделят Роспотребнадзору из резервного фонда. До 1 февраля 2021 года Федеральная служба должна будет дать отчёт за полученные средства в форме доклада.
Следует отметить, в РФ на сегодняшний день выявлено более 600 заражённых человек.
1,4 млрд рублей будет выделено Правительством России на формирование средств профилактики, а также диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Правительства.
Средства выделят Роспотребнадзору из резервного фонда. До 1 февраля 2021 года Федеральная служба должна будет дать отчёт за полученные средства в форме доклада.
Следует отметить, в РФ на сегодняшний день выявлено более 600 заражённых человек.
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