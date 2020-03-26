ЗАМАНА - На разработку средств диагностики коронавируса выделено больше миллиарда рублей

На разработку средств диагностики коронавируса выделено больше миллиарда рублей

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26 марта, 2020. Четверг 00:42
На разработку средств диагностики коронавируса выделено больше миллиарда рублей

1,4 млрд рублей будет выделено Правительством России на формирование средств профилактики, а также диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Правительства.

На разработку средств диагностики коронавируса выделено больше миллиарда рублей
Политика

Средства выделят Роспотребнадзору из резервного фонда. До 1 февраля 2021 года Федеральная служба должна будет дать отчёт за полученные средства в форме доклада. 

Следует отметить, в РФ на сегодняшний день выявлено более 600 заражённых человек.

 

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