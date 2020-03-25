По словам Путина, страна в силу географических особенностей не может отгородиться от других стран. Из-за этого остановить попадание вируса в страну невозможно.
Путин отверг возможность закрыть Россию
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 16:35
Лидер РФ Владимир Путин отклонил возможность закрыть страну. Об этом он сообщил в процессе выступления, которое транслирует РИА Новости в YouTube.
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