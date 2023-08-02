Генерал Танкаев: 17 лет в ВДВ

Родился Магомед Танкаев в 1919 году в селе Урада в большой крестьянской семье. Рос, как и многие его сверстники, в суровых условиях гор, которые требовали от детей и взрослых выносливости, физической закалки. В школе он отличался усидчивостью, внимательностью, легко усваивал уроки: за два года окончил четыре класса начальной школы. В 1941 году Магомед окончил военное училище. Он принимает роту 16 июня, а 22-го числа началась война. Ее он встретил в районе Белой Церкви. Затем их полк перебросили в район Смоленска. Больше месяца сражались воины за город, оставили лишь 29 июля по приказу командования. Танкаев с товарищами уничтожил четыре танка, две самоходные установки, до 50 фашистских солдат и офицеров.

В Смоленском сражении враг потерял до 50 процентов личного состава. Г. К. Жуков назвал его «крупным стратегическим успехом».

На Калининском фронте Магомед Танкаев командует ротой. Он вспоминал: «Бывало, что в день по две-три танковые атаки отражали. Смотришь, ползут на наши позиции танки в количестве 20 штук, а по роте у меня всего два противотанковых орудия, две пушки, взвод станковых пулеметов… Было над чем голову ломать. Спасибо ребятам, они гранатами, зажигательными бутылками подбивали их. Приходилось танки через себя пропускать, а мотопехоту уничтожать. Но выстояли, выдержали натиск, потому что в бою себя не жалели…»

В феврале 1942 года Магомеда Танкаева посылают в Ташкент, в Академию имени М. Фрунзе. Окончил ускоренные курсы. Участвовал в Сталинградской битве, отражал танковые атаки Манштейна, идущего на выручку окруженных под Сталинградом войск Паулюса.

В бою под Сталинградом М. Танкаев получил первый орден Боевого Красного Знамени.

Трудно перечислить те боевые операции, в которых участвовали бойцы Магомеда Танкаева: Донбасская, Корсунь-Шевченковская, Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская, Пражская стратегическая…

823-му Краснознаменному полку М. Танкаева приказом И. Сталина было присвоено почетное звание «Дембицкий». На груди М. Танкаева красовались три ордена Боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны.

После войны М. Танкаев окончил Военную академию им. Фрунзе с золотой медалью. Ему предложили командовать полком воздушно-десантных войск, как их называли тогда — Войска Дяди Васи (ВДВ) по имени их организатора Василия Маргелова. Они подчинялись непосредственно министру обороны. Элита армии. Далее в служебном списке М. Танкаева: командир дивизии, первый заместитель командующего ВДВ. Крылатой пехоте М. Танкаев отдал 17 послевоенных лет.

В 1968 году М. Танкаев командует северной группой войск, расположенной в Польше, где он провел год. После учений министр обороны, маршал Советского Союза А. А. Гречко сказал М. Танкаеву: «Я очень доволен тобою, командующий!»

В 1969 г. М. Танкаеву было присвоено звание генерал-полковника. В 1973-м назначают начальником Главного управления всех военно-учебных заведений Минобороны СССР.

Очень дорожил М. Танкаев дружбой с дважды Героем Советского Союза Амет-Ханом Султаном. Вот что рассказал близкий родственник М. Танкаева, министр здравоохранения республики Танка Ибрагимович Ибрагимов:

«Где-то в 1970 году Амет-Хан приехал в Махачкалу. Тут же проводил свой отпуск и Магомед Танкаевич Танкаев. Два прославленных земляка встретились, посидели в ресторане. Тут в откровенной беседе Магомед говорит своему именитому земляку: «Слушай, Амет-Хан, не пора ли тебе бросить работу летчика-испытателя и уйти на заслуженный отдых? Тебе уже исполнилось 50». На что Амет-Хан ответил: «Вот испытаю в последний раз очередной самолет-испытатель, тогда, пожалуй, уйду на пенсию». И этот полет для Амет-Хана оказался последним: он погиб в авиакатастрофе».

Имя генерала Танкаева носит улица в Махачкале, Республиканский медицинский центр, ему установили памятник в столице республики.