Ахмед Абдулмеджидов, десантник из Моксоба

Десантник из Чародинского района сражался за Кавказ и освобождал Украину. Ахмед Абдулмеджидов погиб на фронте. Его воспоминаний не сохранилось, о его подвиге рассказывают строчки наградного документа.

Ахмед Абдулмеджидов родился в 1923 году в селении Моксоб Чародинского района. В юности работал чабаном, освоил и профессию наборщика в цурибской типографии (к тому времени юноша проживал в районном центре).

В 1942 году был призван в ряды Красной армии. Как и многие другие дагестанские призывники, он пополнил число участников Битвы за Кавказ, но только в качестве военного моряка, а не в сухопутных войсках. Абдулмеджидов был сразу переведен на побережье Черного моря, где оказался в составе частей береговой охраны Черноморского флота.

Здесь он участвовал в оборонительных боях за Туапсе, получил ранение и временно выбыл из строя. А в апреле 1943 года молодой дагестанец был направлен в сформированный 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота.

Ахмед участвует в целом ряде сражений в южных областях Украины (территории Запорожской и Одесской областей): в десантной операции в районе нынешнего Бердянска, боях на Кинбурнской косе, в освобождении поселков Херсонской области. Здесь в бою за поселок Александровка он уничтожил две огневые точки противника, а в бою за Широкую Балку – немецкий дот (долговременная огневая точка).

Выполнение задачи возлагалось на 384-й отдельный батальон морской пехоты, входивший в состав Одесской военно-морской базы. Десантный отряд из 55 военных моряков возглавил старший лейтенант Ольшанский. Одним из участников отряда оказался и Ахмед Абдулмеджидов.

Проводником отряда выступил местный рыбак Андрей Андреев.

Советские моряки нашли восемь дырявых и рассохшихся лодок и более-менее привели их в порядок. Десанту также были приданы два связиста с рацией и десять саперов.

На вооружении у моряков были винтовки, автоматы, гранаты, финские ножи, саперные лопаты; имелись также пулеметы и противотанковые ружья. На каждого десантника приходилось не менее двух тысяч патронов и десяти гранат.

В ночной темноте отряд на этих лодках плыл к городу. Немцы не видели десантников, но все же вели по воде огонь вслепую – так появились первые раненые.

Рано утром 26 марта десантники скрытно высадились в порту Николаева, сняв трех часовых. Другой охраны немцы здесь не держали: в штормовую ночь они не ожидали никаких вылазок по реке, оба берега которой контролировались ими.

Десантники расположились в элеваторе и в соседних зданиях. Боевая группа, в которую входил Ахмед Абдулмеджидов, заняла свои позиции в центральном здании порта. Молодой дагестанец получил задание держать под контролем подступы к элеватору – один из пулеметов оказался в его распоряжении.

Утром противник обнаружил захват элеватора. Полагая, что действуют местные партизаны, немцы попытались небольшими силами отбить объект, но наткнулись на хорошо организованное сопротивление. Ахмед первым открыл огонь по двум подъехавшим машинам.

Далее немцы вводили в бой свежие части, артиллерию, шестиствольные минометы и танки; в попытках выбить десантников из зданий применялись огнеметы и дымовые шашки. Под плотным огнем десантники несли потери.

Дагестанская журналистка Александра Путерброт уже после войны разыскала выжившего десантника из той группы Николая Щербакова. Он, в частности, смог вспомнить такую деталь того боя: «Когда пулемет Ахмеда был разбит, он взял автомат погибшего товарища и продолжал отбивать атаки наседавшего врага».

Погибло подавляющее большинство десантников, включая их командира – лейтенанта Ольшанского. Бой продолжался и ночью: были убиты оба радиста и уничтожена рация. Немцы отправили в атаку танки, а у моряков не осталось исправных противотанковых ружей.

Абдулмеджидов, которому на момент боя было едва за 20, получил тяжелое ранение и скончался на следующий день – 27 марта.

Группу из оставшихся в живых 11 десантников (раненых и обожженных) возглавил старшина 2-й статьи Бочкович. Они отразили последнюю, 18-ю атаку немцев, а в ночь на 28 марта в город ворвались солдаты 243-й стрелковой дивизии Красной армии.

В официальном донесении командира батальона майора Котанова говорилось: «Отряд старшего лейтенанта Ольшанского за двое суток отразил 18 атак противника, вывел из строя свыше 700 гитлеровцев, уничтожил несколько танков и пушек противника, посеял панику в тылу врага, помешал уничтожению порта и элеватора».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года все 55 моряков-десантников были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ахмед Абдулмеджидов был похоронен в братской могиле в Николаеве.

Имя Героя-дагестанца носят улицы в поселке Семендер, в селениях Цуриб и Атлан-аул. А поэтесса Фазу Алиева сложила о нем поэму «Восемнадцатая весна».