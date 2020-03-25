Все трудоустроенные получат по 1 млн рублей. Данную информацию сообщают в пресс-службе минобрнауки Дагестана.
Основное условие проекта — отработать в сельской местности не менее пяти лет. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
Министерство образования и науки РД планирует трудоустроить в 2020 году 140 педагогов в сельских школах республики по программе "Земский учитель".
Все трудоустроенные получат по 1 млн рублей. Данную информацию сообщают в пресс-службе минобрнауки Дагестана.
Основное условие проекта — отработать в сельской местности не менее пяти лет. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..