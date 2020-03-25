ЗАМАНА - В Дагестане трудоустроят 140 педагогов по проекту "Земский учитель"

В Дагестане трудоустроят 140 педагогов по проекту "Земский учитель"

Автор
25 марта, 2020. Среда 01:19
В Дагестане трудоустроят 140 педагогов по проекту &quot;Земский учитель&quot;

Министерство образования и науки РД планирует трудоустроить в 2020 году 140 педагогов в сельских школах республики по программе "Земский учитель".

В Дагестане трудоустроят 140 педагогов по проекту "Земский учитель"
Общество

 Все трудоустроенные получат по 1 млн рублей. Данную информацию сообщают в пресс-службе минобрнауки Дагестана.

Основное условие проекта — отработать в сельской местности не менее пяти лет. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

Прочитано 9 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top