ЗАМАНА - Власти Дербента выделили участок земли под современный медицинский центр

Власти Дербента выделили участок земли под современный медицинский центр

Автор
24 марта, 2020. Вторник 15:35
Власти Дербента выделили участок земли под современный медицинский центр

Возведение нового современного медицинского центра для взрослого и детского населения было обсуждено в рамках встречи руководителя регионального Министерства здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова с мэром Дербента Хизри Абакаровым и главным врачом центральной городской больницы Абдулкафаром Шихмагомедовым.

Власти Дербента выделили участок земли под современный медицинский центр
Общество

Данную информацию сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РД. Дербентской мэрией уже выделен земельный участок под запланированное лечебное учреждение.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

Прочитано 39 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top