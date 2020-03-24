Данную информацию сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РД. Дербентской мэрией уже выделен земельный участок под запланированное лечебное учреждение.
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Возведение нового современного медицинского центра для взрослого и детского населения было обсуждено в рамках встречи руководителя регионального Министерства здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова с мэром Дербента Хизри Абакаровым и главным врачом центральной городской больницы Абдулкафаром Шихмагомедовым.
Данную информацию сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РД. Дербентской мэрией уже выделен земельный участок под запланированное лечебное учреждение.
Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
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