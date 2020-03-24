В Австралии найден самый древний предок почти всех животных

Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.

Возраст существа примерно 555 миллионов лет, сообщает New Atlas. Ikaria wariootia выглядела как слизняк размером от 2 до 7 миллиметров в длину и от 1 до 2,5 миллиметра в ширину. Тело животного было точно симметрично, у него были рот, кишка и задний проход – характеристика билатеральных животных.

До того как ученые нашли Ikaria wariootia, они обнаружили её дом – крошечные окаменевшие норы в древней южно-австралийской скале. В норках также были заметны V-образные гребни, которые несут собой доказательство, что Ikaria wariootia передвигалась как червь, сокращая мышцы.