Стоит напомнить, что модернизацию дорожного полотна на участке с 117-го по 127-й километр начали в июне 2017 года.
Обновление будет завершено в апреле. В эксплуатацию введут более 7 км дорожного полотна.
В апреле 2020 года в РД закончат обновление нового участка автотрассы Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка. Автотрасса будет соединять горные районы РД с Чечней. Сведения об этом опубликованы на сайте «Молодёжь Дагестана».
Стоит напомнить, что модернизацию дорожного полотна на участке с 117-го по 127-й километр начали в июне 2017 года.
Обновление будет завершено в апреле. В эксплуатацию введут более 7 км дорожного полотна.
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