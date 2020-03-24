В Дагестане откроют еще одну автотрассу в Чечню

В апреле 2020 года в РД закончат обновление нового участка автотрассы Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка. Автотрасса будет соединять горные районы РД с Чечней. Сведения об этом опубликованы на сайте «Молодёжь Дагестана».

Стоит напомнить, что модернизацию дорожного полотна на участке с 117-го по 127-й километр начали в июне 2017 года.

Обновление будет завершено в апреле. В эксплуатацию введут более 7 км дорожного полотна.