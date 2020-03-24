Жителям МКД Каспийска «пересчитали» свыше 60 тыс. за горячую воду и отопление
- Автор Мадина
- 24 марта, 2020. Вторник 13:34
По указу Государственной жилищной инспекции Дагестана гражданам и жителям многоквартирных жилых домов Каспийска сделали перерасчёт на 64 тысяч 685 рублей за горячую воду и отопление в период отсутствия коммунальных услуг – с 08:30 12 марта по 17:30 13 марта. Сведения об этом опубликованы на сайте Госжилинспекции Дагестана.
Например, в марте в орган государственного жилищного надзора пришло заявление об отсутствии горячего водоснабжения и подачи отопления из-за аварийно-восстановительных работ на центральной магистрали по улице Ленина. Подробнее можно прочитать тут.