ЗАМАНА - Жителям МКД Каспийска «пересчитали» свыше 60 тыс. за горячую воду и отопление

Жителям МКД Каспийска «пересчитали» свыше 60 тыс. за горячую воду и отопление

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24 марта, 2020. Вторник 13:34
Жителям МКД Каспийска «пересчитали» свыше 60 тыс. за горячую воду и отопление

По указу Государственной жилищной инспекции Дагестана гражданам и жителям многоквартирных жилых домов Каспийска сделали перерасчёт на 64 тысяч 685 рублей за горячую воду и отопление в период отсутствия коммунальных услуг – с 08:30 12 марта по 17:30 13 марта. Сведения об этом опубликованы на сайте Госжилинспекции Дагестана.

Жителям МКД Каспийска «пересчитали» свыше 60 тыс. за горячую воду и отопление
Общество

Например, в марте в орган государственного жилищного надзора пришло заявление об отсутствии горячего водоснабжения и подачи отопления из-за аварийно-восстановительных работ на центральной магистрали по улице Ленина. Подробнее можно прочитать тут.

 

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