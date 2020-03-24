Как проинформировали в пресс-службе Даглесхоза, на территории Сергокалинского, Гунибского, Махачкалинского, Тляратинского и прочих лесничеств начиная с весны 2020 года установили свыше 100 квартальных столбов. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА Дагестан
В лесничествах Дагестана установят свыше 1 тысячи квартальных столбов
- Автор Габи
- 24 марта, 2020. Вторник 13:05
В лесах Дагестана продолжают выполнять работу по восстановлению обветшавших столбов, которые указывают границы кварталов.
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