В лесничествах Дагестана установят свыше 1 тысячи квартальных столбов

Как проинформировали в пресс-службе Даглесхоза, на территории Сергокалинского, Гунибского, Махачкалинского, Тляратинского и прочих лесничеств начиная с весны 2020 года установили свыше 100 квартальных столбов. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА Дагестан