ЗАМАНА - В лесничествах Дагестана установят свыше 1 тысячи квартальных столбов

В лесничествах Дагестана установят свыше 1 тысячи квартальных столбов

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24 марта, 2020. Вторник 13:05
В лесничествах Дагестана установят свыше 1 тысячи квартальных столбов

В лесах Дагестана продолжают выполнять работу по восстановлению обветшавших столбов, которые указывают границы кварталов.

В лесничествах Дагестана установят свыше 1 тысячи квартальных столбов
Общество

Как проинформировали в пресс-службе Даглесхоза, на территории Сергокалинского, Гунибского, Махачкалинского, Тляратинского и прочих лесничеств начиная с весны 2020 года установили свыше 100 квартальных столбов. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА Дагестан

 

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