ЗАМАНА - В Дагестане эпидемиологическая ситуация в настоящее время стабильная

В Дагестане эпидемиологическая ситуация в настоящее время стабильная

Автор
24 марта, 2020. Вторник 11:29
В Дагестане эпидемиологическая ситуация в настоящее время стабильная

Первый заместитель премьер-министра Дагестана Анатолий Карибов устроил 23 марта собрание оперативного штаба по защите от распространения коронавируса.

В Дагестане эпидемиологическая ситуация в настоящее время стабильная
Общество

Важной темой собрания был факт того, что из Великобритании, Азербайджана и Грузии транзитом через РД пройдут группы людей. Из-за этого стало актуальным их обследование на заболевание коронавирусом и обеспечение карантина. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 12 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top