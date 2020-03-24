Важной темой собрания был факт того, что из Великобритании, Азербайджана и Грузии транзитом через РД пройдут группы людей. Из-за этого стало актуальным их обследование на заболевание коронавирусом и обеспечение карантина. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане эпидемиологическая ситуация в настоящее время стабильная
- Автор Мадина
- 24 марта, 2020. Вторник 11:29
Первый заместитель премьер-министра Дагестана Анатолий Карибов устроил 23 марта собрание оперативного штаба по защите от распространения коронавируса.
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