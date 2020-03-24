В Дагестане эпидемиологическая ситуация в настоящее время стабильная

Важной темой собрания был факт того, что из Великобритании, Азербайджана и Грузии транзитом через РД пройдут группы людей. Из-за этого стало актуальным их обследование на заболевание коронавирусом и обеспечение карантина. Подробнее можно прочитать тут.