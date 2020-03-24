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В Минтруде заработал оперативный Штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции
- Автор Габи
- 24 марта, 2020. Вторник 11:27
В Министерстве труда и социального развития начал функционировать оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
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