ЗАМАНА - Дагестанские волонтеры-медики помогают пожилым людям

Дагестанские волонтеры-медики помогают пожилым людям

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24 марта, 2020. Вторник 11:03
Дагестанские волонтеры-медики помогают пожилым людям

Волонтеры-медики РД помогают пенсионерам, которым пришлось остаться в карантине из-за опасности распространения коронавируса, сообщают в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Дагестанские волонтеры-медики помогают пожилым людям
Общество

Студенты университетов, желающие помочь людям, объединились в этом добром деле: они помогают маломобильным людям и пенсионерам в доставке еды, лекарств и так далее. Это помогает следить за состоянием людей, для которых коронавирус наиболее опасен. Волонтеры уже посетили множество квартир и домов пожилых и маломобильных людей.  Помощь в этом направлении идет непрерывно. Пожилые и маломобильные люди выражают благодарность за проявленную инициативу.

 

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