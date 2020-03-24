Дагестанские волонтеры-медики помогают пожилым людям

Студенты университетов, желающие помочь людям, объединились в этом добром деле: они помогают маломобильным людям и пенсионерам в доставке еды, лекарств и так далее. Это помогает следить за состоянием людей, для которых коронавирус наиболее опасен. Волонтеры уже посетили множество квартир и домов пожилых и маломобильных людей. Помощь в этом направлении идет непрерывно. Пожилые и маломобильные люди выражают благодарность за проявленную инициативу.