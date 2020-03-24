Студенты университетов, желающие помочь людям, объединились в этом добром деле: они помогают маломобильным людям и пенсионерам в доставке еды, лекарств и так далее. Это помогает следить за состоянием людей, для которых коронавирус наиболее опасен. Волонтеры уже посетили множество квартир и домов пожилых и маломобильных людей. Помощь в этом направлении идет непрерывно. Пожилые и маломобильные люди выражают благодарность за проявленную инициативу.
Дагестанские волонтеры-медики помогают пожилым людям
- Автор Мадина
- 24 марта, 2020. Вторник 11:03
Волонтеры-медики РД помогают пенсионерам, которым пришлось остаться в карантине из-за опасности распространения коронавируса, сообщают в пресс-службе Минздрава Дагестана.
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