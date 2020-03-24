Правительство Дагестана собирается построить 87 детских садов больше чем на 12 тысяч мест в течение ближайших 3-х лет. Большая часть этих учреждений будет возведена по национальному проекту "Демография", объявила в понедельник зампредседателя правительства - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова на собрании расширенной коллегии Минобрнауки Дагестана. Как она сообщила, из 87 запланированных дошкольных учреждений 57 объектов на 9,1 тысяч мест будут построены при содействии национального проекта "Демография". Вице-премьер заметила, что в 2019 году по национальным проектам "Образование" и "Демография" в Дагестан было направлено из федерального бюджета больше 21,5 миллиардов рублей, из них 17,7 миллиардов рублей - на постройку дошкольных и школьных учреждений. Подробнее можно прочитать тут.