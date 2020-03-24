ЗАМАНА - В Дагестане до конца 2020 года планируют построить около 90 детских садов

В Дагестане до конца 2020 года планируют построить около 90 детских садов

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24 марта, 2020. Вторник 10:48
В Дагестане до конца 2020 года планируют построить около 90 детских садов

В данный момент в Дагестане доступность дошкольного образования составляет 76,8%.

В Дагестане до конца 2020 года планируют построить около 90 детских садов
Общество

Правительство Дагестана собирается построить 87 детских садов больше чем на 12 тысяч мест в течение ближайших 3-х лет. Большая часть этих учреждений будет возведена по национальному проекту "Демография", объявила в понедельник зампредседателя правительства - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова на собрании расширенной коллегии Минобрнауки Дагестана. Как она сообщила, из 87 запланированных дошкольных учреждений 57 объектов на 9,1 тысяч мест будут построены при содействии национального проекта "Демография". Вице-премьер заметила, что в 2019 году по национальным проектам "Образование" и "Демография" в Дагестан было направлено из федерального бюджета больше 21,5 миллиардов рублей, из них 17,7 миллиардов  рублей - на постройку дошкольных и школьных учреждений. Подробнее можно прочитать тут.

 

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